黎明教養院40周年 執行長憂肯納莊園建置難產
位於花蓮的台灣基督教門諾會黎明教養院，近5年來走出傳統的教養模式進入到社區，從一棟樓拓展到13處據點，提供身心障礙者整合性的全人服務，而壽豐「黎明喜樂園」，第一期工程建置金需要1.7億，黎明善工執行長林木泉於憂心指出，目前籌措不達一千萬，順利完工將是今年最大考驗。
羅樂道牧師自1968年偕同妻子來台與2歲兒子來台，先是生下一名唐氏寶寶，又領養一名罹患腦麻及多重障礙的女兒，也讓他們從單純的宣導，走向特殊兒童教育的奉獻，直到1977年3月17日，成立「花蓮黎明啟智中心」，在門諾會美崙教會正式展開服務，期間幫助許多無助家庭，建立花蓮特殊教育範例。
林木泉說，當初的小小教室只有5到6位學生，經同仁愛心及專業的投入下，目前院生共有135名，包括30名接受日間照護的院生，壽豐的「黎明向陽園」預計將於今年完成，而「黎明喜樂園」的建置，預計再增加200床位，收容更多肯納兒學習自立生活。
他也指出，肯納症（成人自閉症）是台灣目前成長最快的身心障礙類群，每年平均增加近千人，增加率高達16%，他們具敏感的感官知覺與動作表現，是教養照顧深具挑戰的類群，多數人終生須居住在支持性環境。
目前正在花蓮壽豐鄉打造「四生一體」（生態、生產、生活、生命）的「黎明喜樂園」，就是協助肯納兒學習自立，林木泉指出，身心障礙機構兩大難題就是尋找專業人才及社會資源，因「效益低」的評價，讓他們吃足苦頭。
「肯納兒的照護，實際上是協助肯納兒家庭回歸正常。」他強調，肯納兒成年後的教養照顧、技能發展與就業支持仍很缺乏，也成為照顧家長的負擔，而「黎明喜樂園」的建置，提供成年肯納兒的工作空間，讓照顧家長能會歸到正常社會生活，維持基本家庭運作，這往往是看不到的「效益」。
(中時)
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