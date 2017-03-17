義消慶情人節途中救人 妻感動：就是愛你的善

救護義消邱浚哲（穿白衣男子）載著老婆要去吃情人節大餐，途中挺身加入救護工作。（陳淑芬翻攝）

中市北屯區日前發生汽機車碰撞車禍，1名機車女騎士被壓在休旅車下動彈不得，疼痛哀嚎，大雅救護義消邱浚哲開車載著老婆要去吃情人節大餐，行經時挺身加入救護工作，用溫暖義行當情人節禮物，老婆感動說「就是愛你的善」。

今年31歲的邱浚哲，靜宜大學營養學系畢業後，在慈濟醫院擔任行政人員，因對救護深感興趣，5年前取得EMT1（初級救護技術員）資格，加入大雅救護義消分隊，協助執行救護案件；後續再取得EMT2（中級救護技術員），並就讀弘光科技大學護理系進修部，目前是3年級學生。

3月14日是白色情人節，邱浚哲在16日晚間6時許載著老婆要去吃大餐補過情人節，行經北屯區松竹路發現這場車禍，他冒著雨下車關心，發現女騎士自骨盆以下被壓在休旅車底動彈不得，哀嚎哭泣大喊腳痛。

邱浚哲立刻發揮所學，評估女騎士四肢肌力、神經均正常，初步排除頸椎受傷；經消防人員以頂舉袋撐高車體協助脫困，他再與救護人員為女騎士上軀幹固定器及長背板，由救護車送往醫院救治。

留在車上的邱妻眼見丈夫義勇救人相當感動，買情人節禮物相送，情人節大餐更添甜蜜。事後，邱妻還在臉書Po文描述當時狀況「腦公的救助細胞往上，雨中奔跑救助」、「祈禱一切沒事平安」，她並在文中真情流露地寫著：「感謝你的無私奉獻，就是愛你的善」。

這件慶祝情人節的意外插曲，在中市消防隊間溫馨流傳。邱浚哲低調的表示，他計畫未來能投入災難醫療或國際轉診，為社會大眾做更多事。

(中時)