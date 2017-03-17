蔡對兩岸若無錦囊妙計 吳敦義：要回到「一中各表的九二共識」

我要評比

吳敦義表示：不知道蔡英文政府對兩岸關係有無錦囊妙計？否則化解雙方僵持，必須回到「一中各表的九二共識」。（楊明峰攝）

針對前總統馬英九提出，要改善兩岸關係，對九二共識的關鍵理念，必須有進展？前副總統吳敦義表示，不知道蔡英文政府對兩岸關係有無錦囊妙計？否則化解雙方僵持，必須回到「一中各表的九二共識」。

吳敦義17日赴桃園市議員徐玉樹服務處，與龍潭區里長、地方人士座談。吳敦義表示，1992年兩岸通過的一中各表的九二共識，維持和平穩定發展，這是應毋庸議。

吳敦義接著說，我方海基會當天在香港會談破局後，核對相似點後牽出公文，經當時李登輝總統核定，當年11月3日將「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於含義，雙方同意用口頭聲明方式，做不同表述」等傳真給大陸海協會，11月16日海協會回函：「我會（指海協會）充分尊重並接受」。

吳敦義說，不完全贊同單純講述九二共識，因為潛台詞就是一個中國，而是要講「一中各表的九二共識」或是「九二共識，一中各表」。

(中時)