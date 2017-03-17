毒蟲心虛跳魚塭　學甲勇警下水急逮人

陳姓男子因身上藏有毒品，跳下魚塭欲滅證，警方不顧水深下水逮人。（莊曜聰翻攝）

陳男被拖上岸時氣喘吁吁。（莊曜聰翻攝）

警方起出陳男身上毒品、注射器。（莊曜聰翻攝）

台南王姓男子因毒品案件列管，卻未定期向警方報到，昨日傍晚學甲警偵查隊小隊長柯振孟、隊員謝豐源、林承頡等人前往王男出沒地點，要將他帶回驗尿，到了現場魚塭旁的工寮，未見到王男，反而看門狗兒狂吠聲驚動內部眾人，開門一見員警頓時做鳥獸散，其中一名陳姓男子更是拔腿狂奔，還邊喊叫「你們幹嘛找我！」跑了100公尺後索性跳入魚塭，並掏出身上藏著的毒品與針筒往水裡丟，偵查佐林承頡不顧水深及胸，立刻下水將陳男逮住，他被拉上岸時直說「倒楣」，訊後被依毒品罪嫌送辦。

警方表示，43歲的陳同益有毒品、竊盜等前科，在魚塭當臨時工，陳男供稱，當時他正與朋友在工寮內聊天，突然聽到塭主飼養的米克斯在吠叫，後來聽到一聲「警察！」他因為身上藏著毒品，心虛之下就往外衝，無處可躲只好跳入魚塭，想到電視影集情節，還想把毒品跟針筒丟到水裡滅證，但太過緊張，包裝打不開，下一刻就被警察抓住帶回岸邊。

警方在陳男身上起出分裝的8包海洛因(2.9公克)、2包安非他命(2.1公克)及針筒13支，訊後依毒品罪嫌送辦。

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(中時)