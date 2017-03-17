公寓大樓外牆磁磚脫落砸傷人 將負起法律責任
由於氣候變化，近來大樓磁磚掉落事件頻傳；南市府工務局表示，大樓磁磚剝落一但砸傷路人，建商、公寓大廈管理委員會或公寓區分所有人，可能面臨民事賠償責任及刑法過失傷害或過失致死等刑責；呼籲民眾或公寓大廈管理委員會，應盡檢查外牆磁磚材料是否有鬆脫現象，或地面上有無掉落磁磚的責任。
工務局指出，老舊建築的外牆因為老化鬆脫，外牆牆縫吸收水分或濕氣，又遇上冷熱溫差劇烈變化，熱脹冷縮的結果將導致外牆磁磚跟牆面分離，容易剝落；而建設公司及營造廠對於建築的結構體，通常保固頂多10年至15年，但外牆飾材不屬於結構體，一般只保固1至3年甚至更短。
若事故發生在保固期間內，建商要負刑事及民事責任，一但超過保固期，則屬於公寓大廈管理委員會的責任，而部分傳統公寓因住戶少，未成立公寓大廈管理委員會，將會由該大樓全體的住戶負責。
工務局表示，公寓大廈外牆原則上屬共用部分，依公寓大廈管理條例規定，應由公寓大廈管理委員會負責修繕、管理、維護，若管委員會未盡到管理維護的責任，導致外牆磁磚剝落砸傷或砸死人，公寓大廈管理委員會自應承擔責任。此外，有很多老舊公寓並未成立公寓大廈管理委員會，則公寓的所有區分所有權人對於外牆均有修繕、管理、維護義務，如外牆因疏於修繕、維護導致磁磚剝落砸傷人，或致人於死之情況發生，全體區分所有權人均須負相關民刑事責任。
工務局強調，若是建築物外牆磁磚掉落，甚至砸傷人，或導致死亡等情況，建商、建物所有權人、使用人或管理人或公寓大廈管理委員會或公寓大廈區分所有權人，按權責將依建築法第條第91條第1項規定面臨6萬元到30萬元罰款，甚至面臨六個月到兩年的刑期。
(中時)
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