與美同步視訊辯證論能源 南大附小學童讚
日本311大地震屆滿6年，福島核災帶給世人的震撼，仍歷歷在目，南大附小一群學生透過理性思考、科學辯證方式，了解核能存廢及再生能源利用對全球的影響力，在美國北伊利諾大學徐碧穗教授指導下，透過「合作式科學辯證」課程，預計20日及22日晚上8時，與美國ONeill中學進行網路同步的科學合作辯證。
校方強調，運用英語會話與美國學生進行議題的反思與辯證，培養學生科學推理與探究能力。負責指導的徐碧穗教授表示，科學辯證觀念是採美國教育學者Deanna Kuhn 所提出的5大要素，希冀藉由人類使用資源的角度，提供學生有關各類能源的基本概念，促進學生珍惜生活中自然資源。
南大附小校長許誌庭則表示，學校長期與徐碧穗教授合作，科學辯證成為南大附小國際教育特色課程，今年更獲得教育部國際教育推動經費補助，藉由全球熱門議題的討論，學習科學理性辯證與表達技巧，並激發其關愛地球、隨手做環保的熱情與行動力，培養學生具備全球視野的能力。
今年參加科學辯證的學生周致妤說，分組討論報告時，每個人可以提出自己的論點，了解太陽能、水力、生質能、風力和核能的優點和限制，很期待接下來和美國學生進行視訊辯證，分享不同的觀點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。