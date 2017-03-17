與美同步視訊辯證論能源 南大附小學童讚

南大附小一群學童透過「合作式科學辯證」課程，預計20日及22日晚上8時，與美國O'Neill中學進行網路同步的科學合作辯證。(曹婷婷攝)

日本311大地震屆滿6年，福島核災帶給世人的震撼，仍歷歷在目，南大附小一群學生透過理性思考、科學辯證方式，了解核能存廢及再生能源利用對全球的影響力，在美國北伊利諾大學徐碧穗教授指導下，透過「合作式科學辯證」課程，預計20日及22日晚上8時，與美國ONeill中學進行網路同步的科學合作辯證。

校方強調，運用英語會話與美國學生進行議題的反思與辯證，培養學生科學推理與探究能力。負責指導的徐碧穗教授表示，科學辯證觀念是採美國教育學者Deanna Kuhn 所提出的5大要素，希冀藉由人類使用資源的角度，提供學生有關各類能源的基本概念，促進學生珍惜生活中自然資源。

南大附小校長許誌庭則表示，學校長期與徐碧穗教授合作，科學辯證成為南大附小國際教育特色課程，今年更獲得教育部國際教育推動經費補助，藉由全球熱門議題的討論，學習科學理性辯證與表達技巧，並激發其關愛地球、隨手做環保的熱情與行動力，培養學生具備全球視野的能力。

今年參加科學辯證的學生周致妤說，分組討論報告時，每個人可以提出自己的論點，了解太陽能、水力、生質能、風力和核能的優點和限制，很期待接下來和美國學生進行視訊辯證，分享不同的觀點。

(中時)