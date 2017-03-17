WBC》日本6戰全勝進4強 田中將大也說讚
日本隊在本屆經典賽誓言奪回「世界一」，儘管多名大聯盟好手都婉拒參賽，仍以6戰全勝之姿闖進準決賽，成為唯一4屆賽事都晉級4強的隊伍，今年日本隊在經典賽的表現，也讓紐約洋基日籍強投田中將大印象深刻。
日本今年在首輪賽事先後擊敗中國、澳洲和古巴晉級，8強賽再連退以色列、古巴和荷蘭，6連勝取得分組第1，與荷蘭一同挺進準決賽。田中將大本屆雖未替國家隊隊效力，但他提到：「日本隊拿過幾次冠軍，但能夠這樣一路贏到4強，我想這是第一次。」
接下來日本隊將前進洛杉磯進行4強戰，朝重返世界冠軍努力，田中將大說：「以這樣的表現看來，我認為他們現在狀況很好。」
田中將大在2009年、2013年披日本隊戰袍參與經典賽，其中2013年第3屆賽事時在4強戰敗給波多黎各，無緣3連霸，田中將大2014年赴美挑戰大聯盟，去年他雖曾表明有意參賽本屆經典賽，但最終仍辭退，專心備戰新球季，如今談到此事時他提到，做出這個決定（辭退）自己並不後悔。
未來田中將大不排除再替日本隊效力，但他也說，這前提是自己必須將技術維持在很好的水準，「如果我不這麼做，他們也不會把我找進日本隊。」
(中時電子報)
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