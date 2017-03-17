操勞別忘養肝 7種食物聰明顧肝
「肝臟」是身體重要的解毒器官，營養師陳韻帆表示，它總是默默工作，若是民眾長期超量工作，一旦肝臟罷工，想再挽回健康就難了，並傳授7種食材，教你聰明養肝。
陳韻帆指出，「肝臟」是身體重要的解毒器官，而肝臟的解毒主要分為2個階段，首先，有毒物質經過肝臟內的解毒酵素後會產生「水溶性的中間產物」，此產物具傷害性，接著這些有毒產物會進一步代謝變成水溶性物質，透過排便、排尿排出體外。
陳韻帆說，在肝臟解毒過程中會產生許多自由基，可能對健康產生危害，因此建議多吃具有抗氧化的食材，有7類食物都能降低自由基危害，包括優質蛋白質、維生素B群、維生素C、大蒜、芝麻、青椒及十字花科蔬菜等。
很多人不知道芝麻可以養肝，陳韻帆指出，芝麻裡含有一種成分稱為「芝麻素」，可以降低體內自由基、保護肝臟，根據日本研究，芝麻素含有抗氧化作用，還能促進肝臟活性。
想吃芝麻護肝，陳韻帆傳授超簡單「黑豆黑芝麻豆漿」，先把20克黑豆洗乾淨，用小碗泡上一晚，早上撈出來和5克黑芝麻一起放進半碗熱水中再泡30分鐘，接著整碗連同先前泡黑豆的水，一起放進料理機打磨，用中火邊攪拌邊煮，熄火後過篩就是健康的飲品。1060317
(中央社)
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