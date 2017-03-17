國泰航空不敵虧損赤字 擬砍人事成本30%

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香港國泰航空（Cathay Pacific）今天表示，公司將削減人事成本30%。這是國泰航空在財報虧損後大幅重整計畫的一部分。

法新社報導，國泰航空面臨激烈競爭，加上商務旅客需求下滑，15日公布8年來首次淨損。

國泰航空表示，部分職位必須裁汰，但未透露任何細節。國泰航空今年1月已經公布20年來最大重整案。

國泰航空今天聲明表示，公司計畫削減近1/3人事成本，香港總部辦公室的中高階管理階層將首當其衝。不過，國泰航空未透露將裁汰多少人。

國泰航空聲明表示：「顯然有必要建立一種國泰航空得以成功的組織架構。」

國泰航空進一步表示，公司擬建立一種「更精實的架構」，將在6月宣布管理階層變動。

這項行動是國泰航空3年轉型計畫的一環，希望能為公司注入新活力。在廉價航空，尤其是來自中國大陸的業者蠶食市占率下，國泰航空雖擴展區域國際航線，經營仍陷困境。1060317

(中央社)