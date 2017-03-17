柯震東組工作室 柴智屏投資變夥伴

演員柯震東今年要另組工作室，經紀公司老闆柴智屏今天證實將投資柯震東工作室，兩人從老闆與員工關係變成合夥，用新的方式維持合作。

柯震東加入柴智屏旗下經紀公司，2011年以電影「那些年，我們一起追的女孩」爆紅，歷經吸麻風波，柴智屏始終力挺；去年柯震東以電影「再見瓦城」成功翻身，角逐金馬影帝。

傳出柯震東約滿後不續約，決定另組工作室，被認為是循演員王大陸模式離開公司。不過，柴智屏下午受訪證實將投資柯震東組工作室，「以後是合夥關係」。

柯震東經紀人表示，公司與柯震東合作8年，大家都叫柯震東「弟弟」，關係就像家人。去年柴智屏與柯震東就討論成立工作室的事，柯震東經紀約還有半年，但柯震東不是約滿離開，是以新的方式合作。

經紀人說，柯震東長大了，想要做更多事，負擔更多責任，雙方討論後都覺得可以試，且柯震東希望柴智屏和公司能持續陪伴，現有經紀團隊也會協助成立工作室，半年後全都準備好就放手，還沒好就再幫柯震東處理，目前工作室相關細節仍在規劃。1060317

(中央社)