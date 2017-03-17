千元偽鈔流入傳統市場 中市警：至少4起
台中市警方接獲傳統市場攤商報案指稱收到千元偽鈔，警方今天說，已經連續發生4起偽鈔案，已調閱監視器錄影畫面追查可疑對象。
台中市警察局第一分局西區派出所16日下午1時接獲報案指稱，台中市第五市場於15日上午10時許，有一名年約50歲男子持千元偽鈔購買50元梅干菜，因當時顧客眾多，未及時發現驗鈔，事後點鈔時發現這張鈔票十分怪異，因而前往派出所詢問報案。
警方接獲報案後，立刻前往市場訪查，經初步調查發現已有4起受害案件，市場攤商都是於清點鈔票時發現偽鈔，目前警方已調閱周遭監視器錄影畫面請攤商協助指認，積極查緝偵辦中。
警方表示，偽鈔是使用彩色噴墨印刷及貼有防偽線，雖品質十分粗糙，但若不經檢查仍可能遭魚目混珠受騙。犯嫌通常會挑選市場、攤販等光線較昏暗，人潮眾多時使用偽鈔，請民眾於接受較大面額鈔票時務必進行防偽檢查，例如：鈔票版面大小、防偽隱藏字是否會轉變、窗式安全線是否變色等，避免蒙受其害。1060317
(中央社)
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