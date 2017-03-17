嘉市辦鐵路高架研討 城市發展契機
嘉義市鐵路高架化計畫日前宣布正式啟動，嘉義市政府今天辦理研討會，市長涂醒哲表示，鐵路高架化是嘉義市百年大建設，更是嘉義城市發展的翻新契機。
嘉義市政府今天在文化局演講廳舉辦「鐵路高架、嘉市翻新研討會」，探討市區鐵路高架化對都市發展的影響，以及透過都市更新帶動全市再發展，作為研討重點，邀請相關領域專家學者參與，市議員、里長也到場聆聽及意見交流。
涂醒哲指出，鐵路高架化是嘉義市的百年大建設，更是嘉義城市發展的翻新契機。因嘉義市服務範圍擴及雲嘉南，未來發展規劃策略應拉大範圍區域。
涂醒哲表示，鐵路高架化不是只將鐵道提升、縫合東西區，去除交通障礙，也將配合污水下水道埋設、管線地下化。
嘉義市政府指出，鐵路改建為高架立體化後，將縫合平面鐵道隔閡、貫通嘉義車站前後站交通，以及提升土地使用，改造都市景觀。另透過全面都市更新，打造現代化的國際智慧城市。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。