嘉市辦鐵路高架研討 城市發展契機

我要評比

嘉義市鐵路高架化計畫日前宣布正式啟動，嘉義市政府17日辦理研討會，市長涂醒哲（中）認為鐵路高架化是嘉義市百年大建設，更是嘉義城市發展的翻新契機。中央社記者黃國芳攝 106年3月17日

嘉義市鐵路高架化計畫日前宣布正式啟動，嘉義市政府今天辦理研討會，市長涂醒哲表示，鐵路高架化是嘉義市百年大建設，更是嘉義城市發展的翻新契機。

嘉義市政府今天在文化局演講廳舉辦「鐵路高架、嘉市翻新研討會」，探討市區鐵路高架化對都市發展的影響，以及透過都市更新帶動全市再發展，作為研討重點，邀請相關領域專家學者參與，市議員、里長也到場聆聽及意見交流。

涂醒哲指出，鐵路高架化是嘉義市的百年大建設，更是嘉義城市發展的翻新契機。因嘉義市服務範圍擴及雲嘉南，未來發展規劃策略應拉大範圍區域。

涂醒哲表示，鐵路高架化不是只將鐵道提升、縫合東西區，去除交通障礙，也將配合污水下水道埋設、管線地下化。

嘉義市政府指出，鐵路改建為高架立體化後，將縫合平面鐵道隔閡、貫通嘉義車站前後站交通，以及提升土地使用，改造都市景觀。另透過全面都市更新，打造現代化的國際智慧城市。1060317

(中央社)