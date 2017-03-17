承諾書爭議 教長：不得限縮學術自由

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教育部發現72所大專校院涉與中國大陸出具「不適當的承諾書」，將發函糾正。教育部長潘文忠要求未來各校與陸簽署的書約，都必須在1個月前報審，內容不得「限縮學術自由」。

潘文忠今天親自說明「承諾書」清查結果，認定涉及的72校有「行政程序輕率」的疑慮，且內容違反兩岸人民關係條例的「立法精神」，因此予以糾正。

潘文忠表示，之前各大專校院簽署的不適當承諾書，都「不予承認」。未來與陸方簽署的校際書約，包括類似承諾書的文件，都會視為正式協議的附件，必須在簽約前1個月報教育部審查。

媒體追問審查的標準，潘文忠表示，關鍵是內容不得有「限縮學術自由」的允諾，例如保證課程內容不涉及政治敏感議題等。

潘文忠表示，大學可用中性描述的「邀請函」形式，邀請對岸單位來台瞭解學術，並秉持平等互惠原則，不可違反個人理念或自由意志。

對於教育部是否會設定統一格式，讓各校有所依循？潘文忠沒有明確回應，只重述平等、互惠、尊重學術自由的立場。1060317

(中央社)