緊縮管制 大陸要求比特幣交易身分確認

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為遏止資本外逃與洗錢，中國人民銀行（大陸央行）將採取行動，管制境內的比特幣交易。根據華爾街日報取得的新版指導意見顯示，人行將要求比特幣交易所確認客戶身分，並遵守監管規定。

華爾街日報引述知情人士的話指出，這份指導意見草案要求中國大陸比特幣交易所遵守現有的銀行業與反洗錢法規，並要求比特幣交易所收集訊息以確認客戶身分。

草案還要求交易所安裝用於收集可疑交易活動並向有關部門匯報系統，人行將負責處理比特幣交易所違規行為。大陸境內的比特幣交易所已經接到指導意見草案。

報導指出，監管比特幣交易所的舉動，表明北京當局將允許一定程度的交易，掃除近幾個月對比特幣交易的不確定性。

人行從今年1月開始，對中國大陸3家最大的比特幣交易所展開調查，並在上個月發布警告，聲稱如果比特幣交易平台違反反洗錢與外匯管理相關規定將遭關閉。

報導也指出，這項監管行動意味著中國大陸的比特幣交易所經營環境將緊縮。分析人士表示，人行會開始調查比特幣交易，就是因為擔心大陸投資人利用比特幣向境外轉移資金。1060317

(中央社)