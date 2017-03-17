文在寅支持率第一 安熙正好感度居冠
民意調查機構蓋洛普韓國今天發布的大選民調結果顯示，在野共同民主黨前黨魁文在寅的支持率穩居第一，同黨忠清南道知事安熙正緊隨在後，但選民對安熙正的好感度領先文在寅。
南韓媒體報導，蓋洛普韓國14日至16日針對南韓全國1004名成年人進行調查，獲得前述結果。
調查結果顯示，文在寅和安熙正的支持率較前一週均上升1.0個百分點，分別達33%和18%。3月初，安熙正的支持率一度下跌至15%，目前重現緩慢上升趨勢。
國民之黨前黨魁安哲秀和城南市長李在明的支持率分別為10.0%和8.0%，位列第3和第4。
雖然南韓代總統黃教安在此項調查開始的第2天，即15日宣布不參選總統，但支持率仍達7%。
南韓聯合新聞通訊社報導，在好感度方面，受訪者對安熙正的好感度為56%，領先其他候選人，其後依次為文在寅（47%）、李在明（39%）、安哲秀（38%）、黃教安（24%)。
在政黨支持率方面，共同民主黨的支持率為46%，刷新創黨以來最高紀錄。國民之黨和自由韓國黨（原新世界黨）各為12.0%，共同位列第2。正義黨為5.0%，正黨為4.0%，分別位列第3和第4。1060317
(中央社)
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