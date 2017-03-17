搭電動公車參加大甲媽遶境，廢塑膠、電池可換車票

一年一度的大甲媽祖遶境將於24日起盛大登場，為推廣低碳運輸，台中市政府環保局24日媽祖起駕日上午安排3台電動公車供民眾免費搭乘，即日起只要蒐集廢塑膠容器30個或廢乾電池20個，即可兌換來回大甲的電動公車限定車票1張，車上將邀請環境教育志工介紹源頭減量、資源回收分類概念及進行有獎徵答，讓環保概念更深入人心。

環保局表示，台中市推動低碳運輸，電動公車目前已達54輛，為推廣民眾搭乘電動公車，特別在大甲媽祖遶境起駕日當天安排活動專車，同時也鼓勵參與遶境的民眾自備環保餐具，減少使用一次用的免洗餐具，讓大甲媽祖遶境成為兼具良善宗教文化及社會風氣的環保宗教活動。

即日起至22日早上9時至下午5時（周六、日休息），攜帶廢塑膠容器30個或廢乾電池20個（含乾電池、鈕扣型電池或手機電池），可前往台中市政府環保局一樓服務台兌換24日台中來回大甲的電動公車限定車票1張，限量80張，每人限兌換1張，數量有限，換完為止。

3台電動公車將於24日上午8時30分從台中州廳出發至大甲火車站，下午3點自大甲火車站返回州廳。

車上也將邀請環境教育志工介紹源頭減量、資源回收分類概念及進行有獎徵答活動，與民眾面對面互動，加深環保概念

；此外，環保局與行政院環保署當日中午也在大甲區衛生所旁，聯合彰化縣、雲林縣及嘉義縣環保局共同辦理「媽祖遶境 台灣乾淨?誓師活動，希望在9天8夜的遶境過程中，沿途保持乾淨不髒亂，落實環保愛地球。

(中時)