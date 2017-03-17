港股成交額創1年半新高

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香港信報報導，港股昨日大升近500點後，恒指今（17日）早升破去年9月高位，成交額也創下1年半新高，不過之後表現反覆，汽車股全日更備受賣壓。收盤報24,309點，升21點。

恒指高開87點報24,376，升破去年9月9日高位的24,364點，其後高見24,385，升97點，之後掉頭向下，恒指一度倒跌33點，低見24,254。恒指中午升66點報24,354。大盤午後轉弱，恒指跌穿上午低位，最多跌50點，見24,237點。恒指收盤報24,309點，升21點。

大盤全日成交高達1,212.57億港元，為1年半以來最高。

(工商)