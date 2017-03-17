員警開違停單網上遭辱提告 「該死」兩字多罰1萬

苗栗縣黃姓女警去年3月在苑裡鎮市區發現有轎車違規停車前往開單，與張姓民眾發生口角，轎車駕駛車內當時有人，認為黃女可以先勸導，而非直接開單，黃女強調，違規事實在先，勸導與否由她決定，兩者在現場鬧得不愉快。

張女返家後越想越不爽，竟在臉書公開社團「苑裡心連心」中PO文指名道姓請大家小心注意這名女警，該則貼文引起諸多討論，網友林滄淵、網友張敬鑫、網友張竹芳則在底下留言辱罵髒話。

林姓網友貼文「幹，車上有人也要開單，七八毛的警察路邊亂停下去簽到我也可以拍照」，張姓網友也留言「媽的我老公吃這碗麵還真貴，死菜鳥全苑裡街上開透透，幹」，另名張姓網友則於該發文底下留言：「菜逼八愛現」，甚至在前則留言底下寫下「該死」。

貼文出現一個多小時後，黃女則透過同事得知網路留言謾罵，依法提告公然侮辱罪，林、張、張分別判處拘役貳拾日，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

黃女認為人格權遭侵害，提出民事求償，對3人分別求償15萬元，苗栗地方法院日前宣判，被告林滄淵部分30000元、被告張竹芳部分30000元、被告張敬鑫張男因多留該死兩字，判賠40000元。

(中時)