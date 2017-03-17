指南宮下方遭隧道穿越 大法官會議：可請求徵收地上權
台北市知名的指南宫因高速公路隧道未經其同意穿越其下方，他們要求高公局徵收被拒，打行政官司敗訴後聲請釋憲。大法官會議今作成747號解釋，認定土地徵收條例規範不足，1年內修法，而指南宮也可在3個月內請求高公局徵收地上權。
本案是指南宮在1990年間與高公局的爭議，當時法令沒有規定協商使用或徵收地上權的規範，但現行大眾捷運法與相關條例都有明訂，主管單位在工程進行前須與地主協商地上權，依工程所使用的空間及距離，補償地主損失，類似爭議逐漸減少。
(中時)
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