強化土石流防災整備 水保局台南分局緊鑼密鼓進行中
台灣位於颱風密集侵襲的路徑上，且在極端降雨的趨勢下，豪雨的強度也顯著提高，為了強化106年度之汛期整備及強化土石流防災能力，農委會水土保持局3月15至16日於中華電信高雄分所辦理「106年土石流防災專員基礎訓練」，訓練過程中防災專員熱烈的參與討論及心得分享，並相互期許未來能為土石流防災共同努力。
本次訓練計有53位熱心的台南市、高雄市及屏東縣土石流潛勢溪流的村、里長或社區幹部參加，透過在課程中學習架設簡易型雨量筒，自主進行雨量觀測並回報觀測結果，協助即時掌握當地降雨情形，以及協助通知土石流黃色或紅色警戒訊息給當地保全對象，才能於必要時進行撤離疏散避難，將土石流災害帶來的威脅降到最低。
水保局台南分局表示，台南市、高雄市及屏東縣土石流潛勢溪流合計229條，且台南分局轄區遼闊，在汛期時為了及時瞭解各地雨量情況，土石流防災專員是重要的資訊來源，為了培訓這群專員，水保局每年都在汛期前，招募潛勢溪流行經村里內的居民，培訓成為防災專員，專員們報名及上課情況皆很踴躍，待受訓完畢後，即可為土石流防災團隊再添生力軍，並期許今年風調雨順，不受大型災害侵擾。
(中時)
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