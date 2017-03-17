慘遭好友經紀人爆呼麻 陳艾琳「情緒失控」

被爆呼麻，陳艾琳臉書回應。(取自陳艾琳臉書)

女星陳艾琳（琳琳）近日風波不斷，先被老公阿翔驚爆與前《大學生了沒》班底Alex（顏庭笙）婚後出軌，日前又被媒體披露，好友張景嵐出席活動被問到陳艾琳呼麻傳聞，經紀人嘴快爆出：「整天把呼麻經驗掛嘴邊炫耀，麻煩她自己出面為她的行為負責。」對此，陳艾琳今(17日)就在臉書回應，自爆昨日情緒失控。

陳艾琳呼麻傳聞越燒越大，她剛剛也在臉書回應：「昨日情緒失控了，這一個月以來大大小小的新聞，坦白說真的壓得我喘不過氣我也想好好生活、好好工作、好好過日子。不是我不願意出面解釋，而是現在的我正面臨著人生一大難關和困境，我想處理好，也不願意讓外界的紛擾和聲音去影響」，希望外界能給她一些時間與空間，讓她處理好所有事情，再出來解釋一切來龍去脈。

另外，陳艾琳文中也透露仍被「病情」所困，因此向邀約她的廠商和校園團體抱歉，直言若還相信她的工作能力，保證不會讓病情去影響工作表現，若無法合作，也尊重對方決定。

最後，陳艾琳也懇請媒體別去詢問她的藝人朋友，「我不希望現階段如此負面的我，去影響到她們，她們都是在演藝圈非常努力的藝人，謝謝你們。」

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(中時電子報)