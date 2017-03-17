台中鞋技中心、TGN與荷蘭烏特勒支市4-options studio簽MOU，助新創企業前進國際

我要評比

台中市府經發局長呂曜志（左起）、4-options studio執行長Annemarie van Hoof、鞋技中心總經理劉虣虣簽訂三方合作備忘錄。（圖／台中市府提供）

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心創新育成中心17日舉辦鞋業紡織品未來設計趨勢國際論壇，分享製鞋產業紡織品運用的未來發展。在台中市政府經發局長呂曜志的見證下，鞋技中心、台灣企業國際化協助網絡與荷蘭烏特勒支市4-options studio簽訂三方合作備忘錄，將協助兩市的新創企業拓展國際市場。

經發局長呂曜志指出，台中市政府去年10月前往荷蘭烏特勒支市，參加由「台灣企業國際化協助網絡」組織所舉辦的2016台灣商業日，並與烏特勒支副市長Jeroen Kreijkamp共同簽署「新創事業軟著陸」合作備忘錄，開拓台荷新創公司市場。

這次延續去年兩市的合作成果，簽訂三方合作備忘錄，由研發中心與中小企業間展開交流，希望進一步協助兩市的新創企業，拓展國際市場。

鞋技中心近年積極協助合作廠商拓展海外市場，像是幫忙國內知名手工男鞋林果良品拓展義大利及德國市場，將台灣優質的紳士鞋品帶進歐洲，此外，也提供為期半年的免費進駐空間，給予有意發展台灣市場的烏特勒支市新創團隊使用，再結合市府與經濟部中小企業處育成中心的輔導資源，希望能夠吸引更多的國外優秀團隊來台中創業，創造更多的經貿商機。

4-options studio為荷蘭品牌設計與時尚創意公司，執行長Annemarie van Hoof 表示，很高興能夠與鞋技中心合作，紡織品的未來趨勢與運用對於製鞋產業相當重要，透過雙方資訊的交流，能夠先一步的掌握市場資訊。

鞋技中心總經理劉虣虣也說，該中心設立全台唯一「鞋類及袋包箱快速設計打樣中心」，提供上中下游業者一條龍式的輔導服務，並延伸至關聯性的運動休閒產業及輔具照護產業

，期望透過簽訂此次合作備忘錄，將歐洲最新的時尚及流行資訊，提供給國內相關產業的企業，作為未來產品研發及設計開發的參考。

(中時)