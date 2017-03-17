春季蘭花展開幕 國光花市展春色
為期3天的「全國春季蘭花大展」今天於大里區國光花市展開，共有380多盆價值不斐的各式蘭花參展。經專家一整天評選後，由雜屬蘭組賴國正奪下全場總冠軍、游生全獲全場禮籃總冠軍。
在東區栽種花卉的賴國正栽培大花桑德石斛獲評審青睞，其為菲律賓原生種石斛蘭、個體花徑大，且為白色大花、唇喉帶紫紅色條紋、質地優且著花性好。評審認為，最近天氣低溫且多濕，但賴國正栽種的大花桑德石斛花瓣沒有噴點，可見其照顧用心，獲評審一致推選為全場總冠軍。
花卉業者游生全則將蝴蝶蘭、捧心蘭、萼瓣蘭、樹蘭等多種花品系進行搭配，並藉由鵝、雞、紅菜頭等飾物點綴，呈現出整盆花材由上而下、深至淺的漸層構思，建構出「欣欣向榮」的主題，得到「全場禮籃總冠軍」的殊榮。
主辦單位大里區農會指出，為推廣精緻農業、增進花卉技術交流與業者相互切磋觀摩，並促進國光花市參觀人潮，近年來年年舉辦蘭花大展，頗獲好評，今年共有380多盆蘭花參展，各式蘭花爭奇鬥豔，邀請民眾來參觀。
(中時)
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