開租賃車發生碰撞怎麼辦 消保官這麼說

許多民眾會選擇租車公司租賃車輛，若行駛過程不慎發生事故，造成車輛損毀，甚至遇上業者「獅子大開口」，要求高額賠償的話，該如何處理？

新竹市一名青年，日前向新竹市一間租車公司承租車輛，但不慎發生擦撞，歸還車輛時，卻遭業者要求簽下新台幣20萬元商業本票，作為車輛修繕費用的擔保，青年嚇得不知所措，驚呼「修車不用那麼貴吧？」

新竹市消保官劉興振表示，車輛租賃可依交通部「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」作為依據，承租者若不慎發生車輛碰撞、造成損毀，雙方應進行協調，由修車廠進行修繕估價鑑定，而非由租車公司隨意亂開價。

劉興振指出，業者擔心承租者在肇事後「落跑」不負修繕責任，通常會要求先簽下商業本票作為擔保，完成所有賠償事宜後，再將本票歸還，若過程有任何疑慮或無法順利溝通之事，可向消保官申請調解。

劉興振提醒，若發生車禍事故，應報警處理，並將相關資料備存；若為其他方式造成車輛損壞，承租人則應自行拍照存證，並先找熟識廠商進行估價，就能對修繕的費用有個概念，避免租車公司「獅子大開口」。

劉興振指出，依定型化契約內容，若車輛已經損壞到無法修復的程度，就應以當時的市價賠償；但可修復者，除了修車費用外，承租人還需支付一定比例的「單日租車」費用。

至於新竹市發生的糾紛案例，承租人認為車輛並未嚴重損毀，卻遭業者要求簽下20萬元商業本票，於是請來市議員陳啟源幫忙協調，最終以10萬元達成和解協議。

豈料，業者事後卻於個人臉書PO文直指陳啟源「壓榨」，讓陳啟源遭網友撻伐，他認為名譽受損，今天在市議長、副議長見證下，要求業者鄭重致歉，整起事件落幕。

對此，劉興振認為，除非出租的車輛為高級進口車，或車輛嚴重損毀，否則要求承租人簽下20萬元的商業本票，確實稍貴。因此，仍提醒消費者，事故發生時，務必拍照存證，並先自行估價；也呼籲租車業者應依合理金額要求賠償，否則強硬要求簽下高額商業本票，還恐觸刑法強制行為。1060317

(中央社)