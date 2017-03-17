地主面前爆「黃色小鴨就是你檢舉」公務員洩密遭訴

桃園市農業局農地管理科張姓專員，明知要對檢舉人身分保密，卻在前年3月當著地主的面，對劉姓男子脫口說出：「2年前黃色小鴨不就是你檢舉的嗎？」洩漏他的身分，劉男當場語塞，事後怒而提告，桃檢依過失洩漏國防以外機密罪嫌起訴。

桃園文化局在2013年10月26日至11月10日，於新屋舉辦桃園地景藝術節，請來藝術家霍夫曼創作的巨型黃色小鴨，吸引人潮、也為當地帶來錢潮。劉姓男子不滿新屋的中山路、三民路沿線農地，都被當地住戶趁展覽期間，設成停車場或美食攤位，向遊客收錢，不但親赴農業局口頭檢舉，也和政風室具名檢舉農地違規使用，農業局農地管理科張姓專員負責接案處理。

2位地主遭檢舉後，2015年3月赴農業局說明，身為友人的劉男也陪同前往，沒想到3人和張姓專員溝通時發生爭執，張姓專員一怒之下竟對劉男脫口說出：「黃色小鴨不就是你檢舉的嗎？」在場的2位友人和其他洽公民眾都聽到，劉男當場語塞，事後怒控張姓專員洩密。

2名在場友人證稱過去不知道誰是「料北啊」，直到當天才了解劉男就是檢舉違規擺攤的人，輔以現場錄音光碟和政風室在公文載明「請注意檢舉人身分保密」，桃檢依過失洩漏國防以外秘密罪嫌起訴張姓專員，審酌她是在爭執中一時疏失脫口而出，建請法官量處適當之刑。

(中時)