西螺人倫悲劇　兒子燒炭老母餓死

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西螺鎮一對母子被發現陳屍屋內（周麗蘭攝）

雲林西螺鎮一對48歲、70歲母子多日不見外出，鄰居報警破門，發現母子各自陳屍在屋內不同樓層，兒子燒炭自殺而亡，老母可能因行動不便餓死。

警方表示，自殺的李姓男子一家四人，父親是老榮民已亡故，母親車禍多年臥床，李男曾是司機但失業多年，女兒嫁出很少聯絡。

李姓男子雖失業但仍會買便當給老母吃，近十天來鄰居發現母子沒有進出，未料今天上午報警，警方破門而入時，母子都死亡多日。

警方表示，李姓男子可能是失業多年失志尋死，老母親被發現跌落床緣，死因不明，可能是餓死。

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(中時)