被指小三消失半個月 江蕙現身怨這件事

江蕙本月初爆出當小三緋聞。（圖／中時資料照片）

江蕙剛剛發文，嘆息身邊沒專業相機。（圖／翻攝自江蕙 Jody Chiang臉書）

台語天后江蕙2015年舉行告別歌壇演唱會，日前卻被《周刊王》爆料25年前介入高凌風助理徐聰明與L小姐家庭，最後L女以350萬同意和解。消息曝光後，江蕙曾發文感慨：「該好好休息了」，之後消失半個月，今(17日)她再度現身臉書，PO出風景照怨要是當時身邊有專業相機就好，隻字未提小三事件。

江蕙本月被挖出25年前疑當小三往事，正宮L小姐曾帶警抓姦的經過也曝光，隨後L小姐上節目，分享數段疑似江蕙和徐聰明對話，其中似江蕙女聲說道：「你根本沒有在保護我」、「他一定把我打死啦」、「我已經毀了」、「我會被人笑啦」，並叫男方「你大可在站在你老婆那一邊」，引發諸多討論，但未獲江蕙證實。

而在新聞爆發後，江蕙只貼出一張牛趴在地上照片，有感而發說：「耕田耕了一輩子，累了吧？也該好好休息了」屬牛的她可能以此自比是照片中辛苦的水牛。消失15天後，剛剛她又再度發文，分享海上夕陽照片，嘆說：「這個景色可惜了，沒用專業相機拍，不過還是捕捉到了。」看似心情平靜，粉絲也為她打氣說：「二姐好久不見，好想妳」、「二姐拍的都漂亮，加油」。

(中時電子報)