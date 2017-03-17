UBA》拋開心魔 健行科大18記三分球轟垮北市大

健行科大黃泓瀚希望UBA最後一年能帶回冠軍。（大專體總提供）

上屆以預賽第一闖進8強的健行科大，8強賽表現卻不如預期，最終拿下第4名，本屆捲土重來，再度以預賽頭號種子闖進8強，交叉賽首戰北市大，上半場又一度陷入落後，但球員歷經上屆遺憾，穩扎穩打要回領先，全場轟進18個三分球，終以104比84逆轉擊敗北市大，再闖最後4強。準決賽對手將是輔仁大學。

「對手上半場命中率大概是金州勇士隊的水準！」健行教練劉孟竹強調，對手上半場火力全開，但球員抗壓性明顯提升，他說：「過去我們球員碰上這種狀況，可能就被擊垮了，但此役球員有扛住這樣的壓力，才能在下半場逆轉。」

劉孟竹強調，關鍵就是球員貫徹全場的徹底防守，「對手不可能在高強度防守下，準一整場」，經過上屆經驗，健行球員都有所成長，他說：「我要球員有耐心，相信自己的高強度防守，加上球員下半場進攻火力有出來。」

回顧健行科大的成軍之路，102學年度強勢挑戰公開二級，一路連勝卻敗在關鍵的8晉4比。賽，隔年才獲得進軍公開一級門票，上屆以頭號種子身分進軍8強，卻無緣奪冠，本屆再戰8強，目標就是奪冠，一路帶領球隊分戰的就是大四的黃泓瀚，他頂著HBL最佳球員的身分，希望大學最後一年也能重溫冠軍夢。

「祐哲告訴我，一定會帶我打下冠軍，不會只打這一場！」黃泓瀚此役犯規過多，第4節初就5犯提前退場，但隊友火力全開，順利拿下勝利，他回想提前下場後，隊友們的鼓勵，令他窩心，他說：「最後一年了，不能只打這一場。」

輔大賴廷恩拚到抽筋。（大專體總提供）

上屆寫下隊史最差戰績的輔仁大學，本屆打出傳統強權氣勢，儘管兩位數領先一度遭高師大追平，甚至逼進延長賽，仍憑藉盧捷閔與賴廷恩奮戰，終以93比87驚險獲勝，重返4強。教練劉俊業抱病督軍，對球員表現感到滿意，他說：「準決賽就是盡力去拚，贏了就能打冠軍賽了，怎麼可能不想贏。」

輔大主力控衛賴廷恩繳出25分、11籃板、4助攻、8抄截的全能成績，力拚全場甚至在延長賽抽筋提前退場，他說：「這場輸了就沒了，進到8強就是每一戰都要全力以赴。」畢業於宜蘭高中的他，也是HBL與UBA生涯首度闖進4強，他展現渴望奪冠的決心，「希望一路贏到底。」

(中時電子報)