水域遊憩安全講習 日月潭業者踴躍參與
為確保日月潭旅遊安全，日月潭國家風景區管理處今天17日上午在向山遊客中心舉辦乘船、水域遊憩活動安全講習。潭區船舶經營業者及水域遊憩活動業者出席踴躍，共42家、約80名業者出席。管理處並與船舶經營業者及水域遊憩活動者共同簽訂安全宣言，大家團結一起來推動責任旅遊、安心旅遊。
日管處表示，日月潭目前許可的水域遊憩活動種類有手划船、獨木舟、風浪板、水上腳踏車及立式划槳等，經營業者應具合法登記證、投保責任保險及傷害保險、合格開放性水域救生員執照，並提供良好裝備，活動前應詳加說明、示範，才能確保水域遊憩活動安全。至於專業的玩家朋友，更要注重自己的安全，身體不適時不要下水，千萬不要單獨行動，更不要闖入船舶行駛航線以確保安全。
潭區每年約有300萬人次搭船遊湖，由於浮動碼頭不是平地，各組浮排都有間隙，因波浪影響浮排左搖右晃，行走其上有一定的風險，安全導覽與教育顯得格外重要。
因此碼頭浮排上嚴禁奔跑、推擠及爭先恐後，上船之後先了解逃生路線，配合工作人員引導，盡量避免離開座位，有緊急況狀時應配合工作人員指揮穿著救生衣採取應變行動，希望每一個來到日月潭玩賞的遊客皆能夠平平安安出門，快快樂樂地回家。
(中時)
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