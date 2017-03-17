美國務卿提勒森：對北韓已忍無可忍

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正在訪問韓國的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今（17）日宣布，對北韓的「戰略忍耐」政策到此為止。他稱，不希望有軍事衝突，但有事故發生時，會對北韓採取行動。

韓聯社報導，提勒森作為川普政府首任國務卿當天在韓國外交部開記者會表示，將在處理對朝事務時在外交、安全、經濟方面謀求一切可行措施，所有選項都在考慮之列。提勒森強調，北韓應覺悟，只有放棄發展核武、彈道導彈等大規模殺傷性武器，才能迎來政治安全、經濟繁榮的未來。

提勒森還對中國經濟報復「薩德」入韓的不當措施深表遺憾，並敦促中方保持克制。

(工商)