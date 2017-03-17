簽一中承諾書教育部不罰了 世新：從沒覺得違法

大學簽署一中承諾書惹議，教育部今天公布清查結果，國內157所大專院校中，有72所學校曾經提供對岸學校類似文件，將立即發函糾正，但不會開罰；對於教育部「從善如流」的做法，大學校長多表示肯定，未來大學就依循教育部的原則擬定相關文件，若有少數陸方省份不能接受，也只能放棄。

兩周前世新大學被爆出簽署「一中承諾書」引發軒然大波，連頂尖大學的台大、交大、成大也接連爆出曾簽署類似文件，教育部長潘文忠日前在立院備詢時，大動作表示大學簽署一中承諾書「違法」，要依照兩岸關係人民條例咎責，可處以1至50萬罰鍰。

遭點名的大學氣得跳腳，認為承諾書不涉及校對校的正式協議，怎能說是違法？教育部今公佈清查結果，有近半數學校、72所曾提供類似文件給陸方，最後決定不開罰，僅發函糾正，並且未來不得提供限制講學自由的相關「承諾」，皆需要報部核准。

世新大學校長吳永乾說，「從來就不覺得違法」，因此聽到不會開罰認為教育部的做法「很務實」，過去的規範確實不明確，學校無法有所依循，而現在學校就知道哪些地方不恰當，也願意改正。

至於是否應該有範本讓學校有所依循，吳永乾說，同一套格式很難適應不同情境的需要，教育部只要原則性提醒就好，若陸方不接受，也只能放棄個案的陸生，不過，兩岸若都鼓勵學術交流，就不應該有太多的框框架架。

私立大學校院協進會理事長李天任則說，簽署承諾書是行之有年的事，要開罰很突兀，現在教育部改為糾正學校，他認為是好的作法，如果教育部還是認為連承諾「陸生來台不從事政治敏感活動」也不行，學校也會配合。

(中時)