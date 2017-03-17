降低PM2.5 桃園寺廟裝監視設備

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為了降低寺廟燒香產生細懸浮微粒（PM2.5），桃園市政府環保局鼓勵寺廟申請PM2.5監測及排煙設備，包括八德區三元宮、大溪仁和宮已完成設置。（環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月17日

為了降低寺廟燒香產生細懸浮微粒（PM2.5），桃園市政府環保局鼓勵寺廟申請PM2.5監測及排煙設備，包括八德區三元宮、大溪仁和宮已完成設置。

桃園市政府環保局長沈志修表示，為了降低空氣污染物細懸浮微粒（PM2.5）排放量，經桃園市政府公告指定的寺廟，應於室內設置PM2.5自動預警設備，且須將監測參考值或等級，即時公布於公告欄或其他明顯處所，若超過中央主管機關公告的標準時，應主動勸導民眾減量焚香，改善空氣品質。

環保局表示，已經率先協談本市30家寺廟，協助轉型為第一批設有PM2.5自動預警設備的寺廟，並於八德三元宮、大溪仁和宮兩座示範寺廟完成設置；市府也同步施行輔助方案，補助寺廟裝設PM2.5連續自動監測設施，使民眾易於得知當下的室內空氣品質，有助於減少燒香及紙錢。

另外，包括桃園市壽山巖觀音寺、蓮座山觀音寺、永福宮及大雲合聖宮等4座寺廟也補助裝設連動排風設備，已完成設置並提出申請補助。

環保局表示，只要是政府機關登記有案，且位於桃園市的寺廟皆可提出申請，最高補助新台幣9萬9000元。1060317

(中央社)