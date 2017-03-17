美國務卿參訪板門店 向北韓示警
南韓媒體報導，美國國務卿提勒森今天抵達南韓走下專機後，轉搭美軍直升機直奔南北韓對峙的象徵－－非軍事區（DMZ），並參訪板門店，向北韓釋放警告信號。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，據南韓軍方消息人士透露，今天上午10點10分許，提勒森（Rex Tillerson）搭乘的專機從日本東京飛抵南韓京畿道烏山駐韓美軍空軍基地之後，立刻轉乘UH-60「黑鷹」直升機直奔前線非軍事區。
抵達非軍事區後，提勒森最先到板門店附近的伯尼法斯軍營（Camp Bonifas），與駐韓美軍官兵一起用餐。之後，提勒森遠眺北韓地區，聽取彙報，還在軍事分界線附近拍照留念，並進入板門店韓國戰爭軍事停戰委員會會議場地參觀。
報導指出，駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent K. Brooks）透露，提勒森在非軍事區內並未發表談話或傳達任何訊息。
分析認為，提勒森訪問伯尼法斯軍營釋放出北韓若敢挑釁，美軍將出動強大軍事力量予以嚴懲的警告信號。提勒森訪問板門店意義不同尋常，會對北韓形成不小的壓力。1060317
(中央社)
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