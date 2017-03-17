川普梅克爾首次當面會談 盼建立好關係

美國總統川普今天歡迎德國總理梅克爾（Angela Merkel）到白宮與他會談。這場會談可能有助確立美歐結盟的前途，並發展美德兩國元首的工作關係。

路透社報導，建立兩人關係是個較不公開但卻重要的課題。梅克爾與川普之前的民主黨籍總統歐巴馬與共和黨籍總統小布希的關係密切。因此儘管她與川普有重大政策歧見，德國也有人對川普感到憂心，她仍將設法與川普建立堅定的工作關係。

川普急欲實現他的要求，即由歐洲國家擴大對北約的經費分攤；他也會就如何與俄羅斯總統蒲亭打交道一事，詢問梅克爾的意見。梅克爾與蒲亭打交道有豐富經驗。

法新社報導，川普與梅克爾的白宮會談是因暴風雪來襲和雙方言詞交鋒而延至今日。兩人將在橢圓形辦公室會談，以期縮小在北約、俄羅斯和全球貿易等議題上的歧見。

川普就任前，曾批評梅克爾接納難民是「災難性的錯誤」，並指她是在「毀滅德國」。

梅克爾必然會提出美國擬議開徵的邊境稅問題，這種稅將對德國製造業造成重創。為了凸顯此事，梅克爾將帶著一群德國企業領袖同訪美國。

梅克爾在啟程赴美前還提到，她會以德國使節、同時也是歐盟使節的身分，往訪美國。1060317

(中央社)