海外十大傑出青年 4月開始報名

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海華文教基金會主辦海外十大傑出青年選拔，基金會董事長吳明穎（左）17日與協辦單位世界台灣商會聯合總會長林見松（右）簽訂合作備忘錄，僑務委員會委員長吳新興（中）擔任見證人。（僑委會提供）中央社記者翟思嘉傳真 106年3月17日

海華文教基金會主辦第二屆海外十大傑出青年選拔4月1日開始報名，將透過各地僑團組織、駐外館處推薦，報名至5月15日截止。

海外十大傑出青年選拔條件為25至45歲青年，在政治、文化、教育及體育等方面有重大成就者，或在科技方面有重大發明、發現者，或從事生產與商業經營，對民生有顯著貢獻者。

海華文教基金會邀請世界台灣商會聯合總會擔任協辦單位，今天上午在海華文教基金會簽訂合作備忘錄，並由僑務委員會委員長吳新興擔任見證人。

吳新興致詞時表示，海外十大傑出青年選拔，僑委會樂見其成，期盼透過世界台灣商會聯合總會，擴大發掘並推薦不同領域的傑出台裔僑青參加，提升活動深度與廣度。

海外十大傑出青年第一屆得主包括加拿大腦神經外科專家蔡忠伊，曾在2011獲選最具影響力女性；美國的陳經宗研究膠質母細胞瘤療法，提高腦腫瘤細胞患者生存率；南非的孫耀亨，擔任過市議員，今年擔任約堡的公安局長。

海華基金會表示，期盼藉著二年一次表揚這些事業有成的傑出青年，為海外、國內青年樹立典範，成為時下青年學習標竿，更鼓勵青年勇於承擔更大的責任。1060317

(中央社)