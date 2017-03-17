海外十大傑出青年 4月開始報名
海華文教基金會主辦第二屆海外十大傑出青年選拔4月1日開始報名，將透過各地僑團組織、駐外館處推薦，報名至5月15日截止。
海外十大傑出青年選拔條件為25至45歲青年，在政治、文化、教育及體育等方面有重大成就者，或在科技方面有重大發明、發現者，或從事生產與商業經營，對民生有顯著貢獻者。
海華文教基金會邀請世界台灣商會聯合總會擔任協辦單位，今天上午在海華文教基金會簽訂合作備忘錄，並由僑務委員會委員長吳新興擔任見證人。
吳新興致詞時表示，海外十大傑出青年選拔，僑委會樂見其成，期盼透過世界台灣商會聯合總會，擴大發掘並推薦不同領域的傑出台裔僑青參加，提升活動深度與廣度。
海外十大傑出青年第一屆得主包括加拿大腦神經外科專家蔡忠伊，曾在2011獲選最具影響力女性；美國的陳經宗研究膠質母細胞瘤療法，提高腦腫瘤細胞患者生存率；南非的孫耀亨，擔任過市議員，今年擔任約堡的公安局長。
海華基金會表示，期盼藉著二年一次表揚這些事業有成的傑出青年，為海外、國內青年樹立典範，成為時下青年學習標竿，更鼓勵青年勇於承擔更大的責任。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。