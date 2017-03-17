基隆輕軌 總統：結合市港再生計畫

總統蔡英文（圖）17日視察基隆，聽取「基隆輕軌捷運」簡報。她強調，這不只是一條軌道，將結合「基隆市港再生」計畫，及「基隆河谷發展」計畫，帶動基隆產業和就業環境的升級。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者黃旭昇基隆傳真 106年3月17日

蔡總統今天視察基隆，聽取「基隆輕軌捷運」簡報。她強調，這不只是一條軌道，將結合「基隆市港再生」計畫，及「基隆河谷發展」計畫，帶動基隆產業和就業環境的升級。

視察過程，簡報不對外開放，會後，交通部也沒有提供簡報內容。立法委員蔡適應轉述，鐵路改建工程局擬出輕軌計畫，運用台鐵現有的第三軌，在捷運台北市南港展覽館站新設置一個基隆捷運南港展覽館站。

蔡適應表示，由南港展覽館直接發車到基隆，部分軌道運用台鐵現有的軌道，將是一條專線，會提升旅客服務層次。

蔡適應說，交通部規劃，系統面將引進歐洲輕軌，場站與車廂等都比照捷運系統，基隆輕軌將有新的車站、新的軌道，部分與台鐵重疊。在新北市汐止以北至基隆，與台鐵是同一路廊，不涉及土地徵收，但會結合新市鎮的開發，有新的車站。

蔡適應也轉述蔡總統致詞內容，總統說，會把基隆輕軌視為區域整體發展的一環，目前已克服路廊、技術及財務的困難。行政院會把這條軌道納入「前瞻基礎建設計畫」。

總統說，計畫會善用台鐵的路軌，行駛最先進的輕軌捷運，讓軌道沿線的民眾都能夠享受到高品質的捷運服務。會請行政院和交通部針對系統、車站及後續的營運，規劃更詳細的具體時間表。1060317

(中央社)