T點女子高球賽 3台將並列37名

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台灣高球女將盧曉晴、姚宣榆、劉依貞3人今天在T點女子賽同以72桿並列37名，蔡佩穎則以73桿並列48名。

女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金7000萬日幣（約新台幣1888萬元）的T點女子賽（T-Point Ladies GolfTournament），當地時間17日起在日本的鹿兒島進行3回合共54洞的賽事。

姚宣榆首輪打出3鳥、3柏忌，盧曉晴打出5鳥、3柏忌、1雙柏忌，劉依貞打出2鳥、2柏忌，3人與其他幾位選手同以平標準桿的72桿成績，並列37名。

蔡佩穎今天則是抓下3隻小鳥，吞下4個柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿，排在並列48名。

日本女將菊地繪理香（Erika Kikuchi）首輪抓下8隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿7桿的65桿，獨居領先位置。1060317

(中央社)