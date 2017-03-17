國2大園匝道貨車翻覆 車流嚴重回堵

大貨車翻覆國道匝道口。（翻攝桃園市議員游吾和臉書）

吊車吊起翻覆大貨車。（楊明峰翻攝）

國道2號西向大園交流道往大園匝道17日下午1時30許發生大貨車翻車事故，車上載運廢鐵的落在國道邊坡，國道警方獲報出動吊車等設備，吊起翻覆的大貨車、撿起廢鐵，造成車流大回堵，直到下約午5時排除事故。國道警方初判，該貨車疑為車速過快，重心不穩翻車，詳細事務原因待查。

(中時)