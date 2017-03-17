貴婦最愛~高檔丹麥瓷器佐餐推季節限定菜色!

我要評比

（圖一）「皇家哥本哈根咖啡輕食複合店」台灣門市位於SOGO忠孝館，整體裝潢以藍、白色為主色系設計。（徐力剛攝）

（圖二）3月新品「紅藜麥薏仁佐鮮魚燉飯」加入薏仁、紅藜麥與新鮮蔬菜製作，售價360元／單點。（徐力剛攝）

（圖三）針對5月以養身、健康為概念發想，推出「紫薯燉飯佐櫻桃鴨」，售價360元／單點。（徐力剛攝）

（圖四）常態菜色「哥本哈根優格炸雞鬆餅」，在特製公主皇冠造型鬆餅中夾入日式炸雞，佐以優格果醬享用，口感清爽無負擔，售價350元／單點。（徐力剛攝）

（圖五）特製「女王雙人饗宴」套餐，內含主餐飯或麵、湯品或季節沙拉、飲品及甜品各兩份，凡於5月14日前點購套餐即贈大唐草深盤乙個（市價2600元，限量10組），套餐售價2988元。（徐力剛攝）

（圖六）皇家哥本哈根瓷器強調手工繪製，以經典藍、白為主色，瓷器底端繪有製作工匠親筆簽名，尊爵非凡。（徐力剛攝）

午後品味好茶，不妨前往「皇家哥本哈根咖啡輕食複合店」消磨時光，坐落於SOGO忠孝館4樓的台灣門店為全球第三家，店內以藍、白為主色調設計，維持北歐簡潔風格。

此次皇家哥本哈根咖啡輕食複合店依季節設定不同主題、大玩創意料理，搶攻東區一級消費市場。3月份「春-綠意養身新品」主題推出「紅藜麥薏仁佐鮮魚燉飯」（食品含薏仁，不建議孕婦食用），先將甜豆打成泥狀加入紅藜麥與小薏仁燉煮，搭配洋菇及香菇等配料，佐以午仔魚享用，檸檬酸度降低魚肉油膩感，入口紅藜麥與薏仁顆粒感，經咀嚼帶有些許甜味，美味又健康。

即將到來的5月以「女王嘉年華‧現食搶瓷 」為主題，推出新品「紫薯燉飯佐櫻桃鴨」，白飯中加入花東紫薯，搭配宜蘭櫻桃鴨胸、洋蔥、鮮奶油與起司製作，淡粉紅色澤鴨胸軟嫩不柴，紫薯特有顏色與米飯混合，現切番茄丁清爽口感，再以經典皇家哥本哈根瓷器裝盤，視覺、味覺雙享受。

皇家哥本哈根瓷器創立於1775年，迄今已200多年，品牌講求手工繪製瓷器，以經典藍、白色為主色系，「丹麥藍」已成為丹麥瓷器代表色。其中經典的「平邊唐草」系列在白色瓷器繪製唐草紋飾，「唐草」並非自然植物，藍色花卉搭配白色基底高貴、優雅，是皇家哥本哈根瓷器熱銷品項之一。先前更推出「大唐草」系列，採局部圖案重組方式，將現代美學融入其中，創造新氛圍。

皇家哥本哈根咖啡輕食複合店以健康、養身為訴求，強調新鮮食材入菜，搭配少油少鹽烹調方式，透過主廚經驗細膩掌握每道料理，餐點客單價約350至400元不等。

(中時)