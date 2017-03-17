鄒族日活動 全新鄒族涼亭「庫巴」亮相

鄒族涼亭「庫巴」修繕完工，18日將全新落成啟用。（程炳璋攝）

台南市民族事務委員會18日將在安平扎哈木公園舉辦年度鄒族日，今年修繕老舊鄒族涼亭「庫巴」，將在活動中落成啟用，並為下周在新竹縣進行的台灣原住民運動會授旗祈福。

台南在400年前曾是鄒族人山上打獵後，到山下以物易物的交易活動場域，後遭漢人驅趕，逐漸移至嘉義地區。台南市年度鄒族日原訂3月底舉行，今年碰上原住民運動委員會，提前至18日舉辦，並在活動時為參加的選手授旗祈福。

在扎哈木公園內展示的一座鄒族涼亭「庫巴」年久鏽蝕，台南市民委會日前修繕完畢，屋頂鋪上全新稻草，改善圍籬，18日也將落成啟用，現場並有原住民慶典常出現的烤全豬分贈市民品嘗。

鄒族日活動上午有親子DIY工作坊與原鄒市集。還有族人的戰祭舞，下午準備有原住民素人樂團演出，今年以鄒族「特富野部落」的傳統文化為活動主軸，給市民一整天免費欣賞一場鄒族式嘉年華。

(中時)