福島清核汙染工人是他們！揭日本公司自私騙術

日本建築公司以「延長簽證」之名，誘騙外籍難民接受福島清除核汙工作。(圖/翻攝《中日新聞》

福島核災距今已有6年之久，當地重整任務仍在持續中，據日媒報導，由於不想冒風險從事清除核汙染工作，日本有公司竟假借「延長簽證」之名，將赴日申請避難外國難民，騙去做該份工作，待難民任務完成後，公司便不見蹤影。

根據日本《中日新聞》報導，來自孟加拉的Hossein monir及Hossein Deloal向日本申請難民庇護，2014年底兩人結識一名日本人力仲介，相信他所說的「從事清除核汙，可延長簽證」，在2015年1月至3月間接受一家名古屋建築公司聘雇，赴福島線飯館村從事清除核汙染工作。

未料，「延長簽證」其實是場惡劣騙局，這些來自國外難民完成清除核汙染任務後，去相關單位辦理簽證延期，卻發現根本沒有這項政策，而雇用他們的建築公司也更名搬址，電話怎麼打都無人回應。事件曝光後，日本法務省入境管理局指出，將對此事展開調查。

(中時電子報)