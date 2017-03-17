台南大學配合教育南向 印尼籍博士畢業生回國任教
台南大學過去培育出不少來自東南亞的國際學生，一名2月剛從南大獲得博士學位的印尼籍學生舒麗，已在印尼雅加達一所大學取得教職，今年9月可望進入大學教書。校方大力投入配合教育南向政策，與東南亞國家建立交流管道，發揮培訓師資專長。
舒麗（Astri Dwi Jayanti Suhandoko ）在2011年獲得南大提供全額獎學金資格，就讀教育系課程與教學博士班，2月剛取得博士學位，回到印尼立刻找到工作，預計9月將進入印尼雅加達一所大學從事教職，加入高等教育的行列。
舒麗的指導教授為南大教育系老師徐綺穗，她印象中的舒麗對認知取向的學習與教學研究領域，相當感興趣。有感於印尼教育環境仍以上對下為主，極少師生互動，因此博士論文探討教導印尼學生運用學習策略幫助學習。
舒麗向徐綺惠表示，回到印尼教書，將會繼續從事相關的研究，努力提升印尼大學生的自主學習習慣。
舒麗印象中的台南是座氣候良好又整潔的城市，居民友善，生活費用不會過於昂貴，修課期間，同學們除了討論課業，還會一起吃飯聊天，十分溫馨，讓她留下許多美好的回憶。
南大教育系每年就讀的外籍生日益增加，從大學、碩士到博士班都有，包括來自於歐美、亞洲等多個國家，其中來自東南亞國家學生為數不少，包括越南、泰國、馬來西亞及印尼等。
南大配合政府的南向政策，正好完全發揮培育師資專長，這些優秀畢業生回國變成在地種子，成為學校最有力的招生宣傳。
(中時)
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