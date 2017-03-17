高雄下水道最後受困者救出 無生命徵象

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高雄市澄清路和覺民路口下水道工程今天下午近3時發生火警，4名工人受困，警消據報出動大批人員搶救，陸續救出意識清醒3人送醫，最後一名受困者於近5時救出，無生命徵象。

這處工地下午約3時冒出濃煙，疑下水道內發生火警，有4人受困，警消獲報立即出動9車26人前往搶救，並通報瓦斯公司和轄區警方協助交管。

警消陸續救出3名受困者，都有燒傷和嗆傷，意識清醒，由救護車緊急送醫。

警消特搜人員再深入下水道，約於下午5時再搜救出最後一名年約32歲的男性工人，無生命徵象，由現場救護人員急救後緊急送醫。1060317

(中央社)