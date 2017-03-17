陜西農戶為爭牛 打官司滴血認牛
中國大陸陝西省漢中市寧強縣兩農戶日前為一頭小牛的歸屬爭執不下，不僅打起官司，還鬧到要給牛做DNA親子鑑定，解決爭端。只是「滴血認牛」的鑑定費比一頭小牛還貴。
澎湃新聞今天報導，陜西漢中巴山地區有放養牛的習慣，開春趕上山，深秋再領回家，每家幾頭牛平日都在山裡放著。
寧強縣毛壩河鎮的王師傅家有5頭牛，他平時在漢中市打工，牛由父親照看。2016年9月中旬，父親打電話說，當天是牛回家的日子，但一頭小牛沒回家。王師傅當晚趕回老家。
第二天他到處找牛，聽人說8月初禪家巖鎮一位姓龔的人趕走一頭牛，似乎是他家的小牛。王師傅走了20里路趕到龔師傅家，龔師傅惱火堅稱牛是自家的。
王師傅忿忿不平找村委會、派出所，但都被告知無法解決此類糾紛。王師傅無奈告上法院。
經雙方同意，最後選擇為牛做DNA鑑定的方式進行辨認。
不過，法院工作人員說，這頭牛不是很值錢，做DNA鑑定花費卻不少。
法院工作人員說，這頭小牛比較壯實，兩家都想用來當種牛。他們自己估價小牛值人民幣3000元（約新台幣1萬3500元）；但獸醫估價只有1000元；此次做DNA鑑定需要花費2000多元，兩家仍都堅持要做。鑑定費用最後可能由敗訴方承擔。1060317
(中央社)
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