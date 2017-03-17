321國際森林日 羅東林管處聯合贈苗
林務局羅東林區管理處將在3月21日「國際森林日」當天，分別於宜蘭5處地點與新北市金山區舉辦聯合贈苗活動，民眾可持3張今年度統一發票兌領1株苗木，發票將贈公益。
羅東林管處今天說，聯合國大會為提醒世人森林和樹木對地球上生命的重要性，於2013年正式宣布每年3月21日為「國際森林日」。
為響應及慶祝這個節日，羅東林管處將在3月21日上午9時30分起，於宜蘭縣內的礁溪溫泉公園、羅東林業文化園區、冬山鄉公所、南澳火車站與大同鄉公所共5處地點，辦理聯合贈苗活動，現場備有約1850株包含茶花、桂花、杜鵑、含笑等苗木。
此外，當天上午10時起也將在新北市金山區金包里街慈護宮前方廣場舉辦相同活動，現場備有約500株苗木。
羅東林管處表示，活動當天民眾可持3張今年度統一發票兌領1株苗木，所募集的愛心發票將捐贈給宜蘭縣聯合勸募基金會，讓民眾在綠化家園同時，也能做愛心，照顧弱勢團體。1060317
(中央社)
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