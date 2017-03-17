水情不佳 高市府籲節約用水

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高雄地區今年水情不佳，主要水源高屏溪川流量降低，備援水源南化水庫與阿公店水庫蓄水率僅約5成，均低於近5年平均值，為提早因應乾旱，高市府水利局提高所轄旗美、大樹、楠梓、鳳山溪汙水處理廠回收水量至每天共約7萬3000噸，將提供廠商及政府機關申請非人體接觸使用，像是洗地、工地防止揚塵、澆灌及消防用水等，但因放流水鹽分較高，不適合花卉用水。

水利局提醒，目前水情雖對民眾生活尚無明顯影響，但仍請市民共體時艱，有水當思無水之苦，配合節約用水，隨時關緊水龍頭，並回收重複使用。

(中時)