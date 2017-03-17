下周末國道7折優惠 清明夜間免費時段縮短
清明節連假預料將出現返鄉掃墓車潮，高速公路局為分散掃墓車流，宣布3月25日、26日提前實施國道全日7折收費，比去年的8折更優惠；不過，4月1日至4日的連假，夜間免收費時段跟著縮短，僅凌晨1時到5時。
交通部於2014年起，在清明節前一個周末推出國道收費優惠，藉此分散車流，過去都是打8折，今年推出更優惠的7折方案，希望更多民眾選在前一周上路。根據統計，平日周末的國道車流量約為100百萬車公里，依照往年經驗，清明節車流會多出8％左右，25日、26日車流量預估為108百萬車公里。
但4天的連假，夜間免收費時段也有調整，僅凌晨1時到5時，相較過去的0時到5時、前一日晚間11時至6時等方案，免費時段明顯縮短。國3新竹系統至燕巢系統，依單一費率75折收費。
高公局交管組長卓明君表示，清明節的屬性比較不同，通常掃墓的人會提早出門，車潮在天還沒亮就湧現，過去甚至有清晨5、6點開始塞車的紀錄，另上半夜多屬於短途旅客，多方評估下，決定縮短免費優惠。
(中時)
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