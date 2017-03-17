7旬阿公找到9旬姊 感謝「徐懷鈺」幫忙
能和失聯多年的姊姊團圓，是最棒的生日禮物！台中市警局文正派出所日前接獲一名來自新竹市年屆75歲的王姓老先生上門求助，希望75歲生日前找到思念多年的姊姊，雖然資訊不多，但「警界徐懷鈺」的正妹警員余珮毓4小時內完成「超級任務」，幫老人家找到90歲王大姊，姊弟倆開心團圓，拍下大合照。
余珮毓指出，當時只見王姓老先生步履蹣跚的走進派出所，表示想找「住大雅的姊姊」。了解後得知，王老先生多年前因家庭因素和姊姊失聯，好多年都沒碰過面，憑著印象來台中就迷路，就近到文正派出所求助。
「親情是一輩子！」王姓阿公表示，姊姊在家中排行老大、比他年長15歲，最喜歡叫他「阿弟」，當時警方聯絡其家人要把阿公帶回，阿公以為見姊姊無望，淚水在眼眶中不停打轉，余珮毓為幫助阿公「生日心願」，間接打聽出王大姊的地址，火速帶著老翁前往。
王姓阿公姊姊一見到惦記多年的弟弟，非常驚訝，也感謝警方促成完美的結果，余珮毓表示之後會繼續為更多人努力，為人民保母這份工作感到驕傲。
(中時)
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