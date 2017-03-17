好吃蛋糕義賣 全數捐善牧基金會
台聯台南市黨部即日起新增東區裕農路辦公室，適逢婦幼節即將來到，主委陳昌輝與半工半讀成長的蛋糕師父薛明進合作，發起義賣蛋糕活動，首日即募到數千元現款，這項活動將持續到4月4日止，義賣所得將全數捐給台南嬰兒之家。
陳昌輝表示，他所以發起此次的蛋糕義賣活動，是因台聯位於台南市東區崇道路的辦公室旁邊，正好是薛明進經營的蛋糕店，有一天，他曾目睹一位媽媽帶著兩個幼童，站在蛋糕店前探詢蛋糕的價格，因為價格稍高，母親買不下手，兩幼童只能共享一小塊的試吃蛋糕。
陳昌輝看到這個畫面後沒多久，正好他的女兒出生，初為人父，令他對兩幼童共享一小塊蛋糕的畫面，感觸更深，17日適逢台聯的裕旺辦公事開張，他就和蛋糕師父薛明進合作，發起婦幼節蛋糕義賣活動，希望能幫助弱勢小孩，並邀請善牧基金會台南嬰兒之家一起參與。
響應17日義賣活動的人潮非常踴躍，首日即募到數千元現款，這項活動也會持續到4月4日婦幼節，募款所得全數會捐給台南嬰兒之家，希望能給需要幫助的小孩，送一個暖。
(中時)
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