單親媽網路創業賣芝麻醬 籌3兒女教育費

「樺媽」3年前研發無化學添加物的純黑芝麻醬於網路販售，撐起家計撫養3個孩子。（張妍溱攝）

台中市48歲單親媽媽「樺媽」，10年前與丈夫離婚，獨力撫養3個孩子，3年前研發無化學添加物的純黑芝麻醬撐起家計，獲得好評，雖1個月收入不到1萬元，加上低收入戶補助，她卻欣慰地說：「現在活很踏實，會努力堅持下去！」為了孩子不喊苦。

「樺媽」回想幾年前白天在市場擺攤，晚上兼職當店員，每天從上午6時忙到深夜12時，連孩子的面都難見著。她紅著眼眶回憶，母子3人最苦時1天僅100元生活費，4人靠一碗麵或稀飯配罐頭果腹，因沒錢出去玩，最大娛樂就是在家裡聊天。

在朋友鼓勵下，3年前改行創業在網路賣手工芝麻醬，強調純天然的「自製黑芝麻醬」無防腐劑、營養成分極高，一顆顆黑芝麻經炒熟、磨碎製成，醇香美味，非常吸引人，完全以媽媽照顧孩子的心來製作。

她坦言創業維艱，也曾遇過3個月1瓶都賣不出去的窘境，但看見子女圍繞身旁，毅力湧現，擦乾淚、咬緊牙，衝破一次次考驗；透過網路搜尋的客人得知，鼓勵她要加油，鄰居也會幫忙行銷，讓她很感動，盼這份健康事業能獲社會大眾支持。

(中時)